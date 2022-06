Au cœur de notre défense

MBDA est une entreprise européenne de défense unique. En France, près de 6 000 collaborateurs travaillent sur les sites du Plessis-Robinson, de Bourges et de Selles-Saint-Denis pour développer des solutions qui répondent aux besoins actuels et futurs de nos armées. Le sens de notre mission est ce qui nous unit : garantir la souveraineté de nos nations. Ensemble, nous conjuguons nos compétences techniques et nos qualités humaines pour repousser les limites de l’innovation afin de préparer l’avenir.