Au cœur de la Silicon Valley française, chez STMicroelectronics à Crolles

Eric Gerondeau a de quoi être fier. Il dirige le site le plus emblématique et le plus avancé de STMicroelectronics : celui de Crolles, près de Grenoble (Isère). Avec ses 4 300 salariés et ses deux usines, Crolles 1 pour les plaquettes de 200 millimètres et Crolles 2 pour celles de 300 millimètres, il est le plus grand site intégré de R & D et de production de puces électroniques en Europe continentale, derrière celui d’Intel en Irlande, et constitue le cœur de la Silicon Valley française.