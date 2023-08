Au Brésil, le sommet pour l'Amazonie n'aboutit à aucun engagement sur la déforestation

Un document en 113 points, la création d’une alliance, des discours... Mais pas de propositions concrètes ni d’objectif commun pour lutter contre la déforestation. Ainsi pourrait se résumer le sommet de Belém, au Brésil, qui avait pour but de définir des objectifs pour préserver la plus grande forêt du monde, qui abrite 10% de la biodiversité mondiale. A l’initiative du président Lula, l'événement a réuni les 8 et 9 août les dirigeants des huit pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne : la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Pérou, l’Equateur, le Guyana, le Suriname et le Venezuela.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]