[En images] Au Bourget, les avions tricolores électriques et à hydrogène tentent une percée

Il y a de l’électricité dans l’air ! Très peu présents lors de l’édition 2019, les avions électriques et à hydrogène se font remarquer cette année au salon du Bourget, organisé du 19 au 25 juin. C’est le cas en particulier des aéronefs et autres taxis volants tricolores, arrivés en escadrille, qui démontrent au passage que la décarbonation du transport aérien passera aussi par les start-up. Ces jeunes acteurs qui ont pour nom VoltAero, Aura Aero, Beyond Aero, Elixir ou bien encore Ascendance Flight Technologies, rêvent de secouer le transport régional. Elles ont d’ailleurs été mises en lumière, vendredi 16 juin, dans le cadre des mesures annoncées par Emmanuel Macron en faveur de l’aviation verte.

[...]