Attention, les prix des puces mémoires vont flamber en 2024

Les constructeurs d’équipements électroniques et informatiques bénéficient actuellement d’une conjoncture des plus favorables dans les puces mémoires. Depuis le troisième trimestre 2021, les prix ont chuté de 57 % pour les mémoires vives DRAM et de 55 % pour les mémoires flash NAND selon le cabinet Yole Développement. Mais le retour de bâton n’est jamais très loin. La situation du marché devrait se stabiliser d’ici à la fin de l’année... puis laisser la place en 2024 à une flambée des prix tout aussi douloureuse pour les intégrateurs qu’aura été la baisse pour les fabricants.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]