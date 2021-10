Attention aux fausses bonnes solutions pour résoudre la pénurie de puces, avertit une étude

La pénurie de puces, qui frappe l’industrie depuis plus d’un an, a provoqué une prise de conscience de la dépendance de la France et de l’Europe vis-à-vis de l’Asie sur ces types de composants – et pas seulement. Dans ce contexte, les gouvernements plaident pour une « souveraineté technologique » dans ce domaine stratégique, qui irrigue tous les secteurs, de la défense à l’électroménager, en passant par l’automobile, l’aérospatiale, le ferroviaire, le médical, l’énergie et les télécoms.