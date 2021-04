ATS absorbe AGS Fusion - La FA métallique en mode fabrication innovante

15 jours gratuits et sans engagement

Quel est le cœur de métier de votre société ?

ATS est spécialisée en usinage, découpe laser ou par jet d’eau, soudage laser et tôlerie de précision, et utilise maintenant la fabrication additive métal pour la fabrication de pièces directes ou d’éléments de moules faisant appel au « conformal cooling ».ATS couvre l’ensemble de la chaîne de valeur d’un produit technique pour de nombreuses industries telles que l’aéronautique, l’aérospatial, l’automobile, l’électronique, le ferroviaire et la recherche.