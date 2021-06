Atos signe cinq supercalculateurs de plus dans le nouveau Top 500

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Atos Le constructeur français Atos signe 36 machines dans le nouveau Top 500 des supercalculateurs les plus puissants au monde.

Atos étend son empreinte dans le parc installé de calcul intensif. Le constructeur français signe 36 machines dans le nouveau Top 500 des supercalculateurs les plus puissants au monde publié le 28 juin 2021. C’est cinq de plus par rapport à sa présence dans le classement précédent publié en novembre 2020.

Ce résultat lui vaut d’être cinquième en nombre de machines avec 7,2% du Top 500, derrière le Chinois Lenovo (184 machines et 36,8%), le Chinois Inspur (57 machines et 11,4%), l’Américain HPE (45 machines et 9%) et le Chinois Sugon (39 machines et 7,8%). Il était sixième dans le classement précédent avec 6,2% des machines du Top 500 derrière Lenovo, Inspur, HPE, Sugon et Cray (qui fait désormais partie du groupe HPE).

