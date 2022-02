Atos se réorganise autour de trois lignes de métier et quatre régions

Le spécialiste des services numériques, confronté à une succession de difficultés depuis plusieurs mois, se divisera en trois activités baptisées "Tech Foundations", qui nécessite beaucoup d'investissements matériels et d'immobilisation d'actifs, "Digital", soit les services qui reposent sur des expertises et des compétences dédiées aux enjeux du numérique, du cloud et de la décarbonation, et "Big Data & Sécurité (BDS)", dédiée à la cybersécurité.

Les quatre régions seront l'Europe du Nord, l'Europe centrale, l'Europe du Sud et Amériques.

