Qui est ce mystérieux actionnaire qui détient 5% d'Atos ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Philippe Wojazer Atos a saisi l'Autorité des marchés financiers concernant l'identité incertaine d'un nouvel actionnaire qui a déclaré détenir plus de 5% du capital du spécialiste des services numériques, a déclaré mardi à Reuters une porte-parole du groupe. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer

Un actionnaire mystérieux de 26 ans affirme détenir 5% de la société française Atos. Problème : personne ne sait vraiment de qui il s'agit. "On a bien saisi l'AMF. On avait des incertitudes sur cet actionnaire", a expliqué, Ats à l'agence Reuters confirmant une information de BFM Business

Selon un avis publié le 17 mai par l'AMF, la société Finsur, basée dans l'Etat du Delaware, a déclaré détenir 5,08% du capital d'Atos, une participation qui en faisait l'un de ses principaux actionnaires. Le 21 mai, le gendarme boursier fait savoir que Finsur était repassé sous le seuil de 5%, avec 4,23% du capital. Cette prise de participation résulte d'acquisitions et de cessions d'actions sur le marché, a précisé l'AMF. La société Finsur était enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d'Orléans (Loiret). Selon Infogreffe, elle a été radiée le 18 février 2020. La veille, son propriétaire, Dylan Dariah, a créé une nouvelle société, Tiniance Investment.

L'AMF n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

L'affaire intervient alors que Atos mène actuellement une revue complète des bilans de deux de ses filiales aux Etats-Unis après avoir identifié des erreurs comptables. L'annonce de la découverte de ces erreurs a fait chuter la valeur boursière du groupe, qui accuse une baisse de plus de 26% depuis le début de l'année, à un peu plus de six milliards d'euros. Le groupe doit faire un point sur ce dossier lors de la présentation de ses résultats du premier semestre, prévue le 28 juillet.

Avec Reuters (Blandine Hénault et Matthieu Protard, édité par Marc Angrand)