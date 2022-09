Atos rejette une offre du groupe Onepoint sur sa branche Evidian

Convoitées depuis le début de l'année, les activités en forte croissance d'Atos ne sont toujours pas à vendre. Dans un communiqué publié jeudi 29 septembre, le géant français du numérique a indiqué avoir reçu « une lettre d’intention non-sollicitée émanant de Onepoint, associée au fonds d’investissement anglo-saxon ICG, portant sur une acquisition potentielle du périmètre Evidian, pour une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d'euros ». Après examen, le conseil d'administration du groupe considère « à l'unanimité » que « celle-ci n’est pas dans l’intérêt de la société et de ses parties prenantes ».

Un groupe en pleine restructuration

Lors d'une conférence téléphonique avec la presse, le fondateur et président de la société tricolore Onepoint, David Layani, a invité Atos à revoir sa position et ajouté qu'il était disposé à travailler main dans la main avec ses dirigeants pour parvenir à un accord. Il précise que Atos pourrait détenir jusqu'à 30% de la nouvelle entité et que ce rachat permettrait selon lui de créer 20 000 nouveaux emplois en Europe, dont 10 000 en France. Spécialisée dans les services numériques, la société française Onepoint a été créée en 2002, revendique aujourd'hui 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 3 000 salariés dans 14 pays.

Très en retard sur le cloud par rapport à ses concurrents, Atos est englué dans un marasme financier depuis le départ en 2019 de son PDG emblématique, Thierry Breton. En 2021, le groupe a ainsi accusé une perte nette de près de 3 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros, en recul de 4,3 % à périmètre constant. De mauvaises performances qui ont été durement sanctionnées en Bourse : entre le début de l'année 2021 et la fin du mois de septembre 2022, le cours de l'action a perdu près de 90%.

Plusieurs offres de rachat

Afin de tenter de redresser la barre, le directeur général Rodolphe Belmer a dévoilé mi-juin un plan de transformation qui prévoit de scinder le groupe en deux entités distinctes. Baptisée Evidian, la première regroupe les divisions actuelles d’activités porteuses (big data, serveurs haute performance, supercalculateurs et cybersécurité), tandis que la seconde se focalise sur les activités historiques d’infogérance (gestion de parc informatique pour compte de tiers).

Parallèlement, Atos est confronté à d'importants problèmes de gouvernance. Le dirigeant Rodolphe Belmer ayant remis sa démission lors de la présentation du plan de scission, celui-ci est actuellement piloté par le président du conseil d'administration, Bertrand Meunier. Ce dernier est cependant visé par une fronde de petits actionnaires qui exigent son départ, jugeant qu'il n'est pas à la hauteur pour mener cette grande restructuration. Ces dissentions et la fragilité financière du groupe attisent les convoitises : Airbus comme Thales ont déjà manifesté leur intérêt pour la branche cybersécurité du groupe au cours des derniers mois, en vain.

Valentin Hamon--Beugin avec Reuters (Sudip Kar-Gupta et Matthieu Protard, édité par Marc Angrand et Jean-Stéphane Brosse)