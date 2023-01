Atos négocie la vente d'Unify, son activité de communications unifiées, avec Mitel Networks

Le nouveau plan stratégique d’Atos va bon train. L’entreprise française de services du numérique a annoncé mardi 24 janvier 2023 être entrée en négociations avec le Canadien Mitel Networks pour lui céder son activité de communications unifiées et de services de collaboration (Unify). Comme l’explique un communiqué de presse du groupe, Unify propose des solutions de communications sur site, as-a-service (via appels vocaux et/ou vidéo) et des centres de contact disponibles dans le cloud. Atos précise qu’Unify dégage un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros. Il emploie 3 000 personnes dans le monde et fournit des services à environ 40 millions d’utilisateurs dans 90 pays.

Faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise, Mitel Networks serait «le meilleur partenaire pour apporter l'envergure, les investissements et la complémentarité géographique nécessaires à la croissance des activités de communications unifiées et de collaboration, pour assurer le succès à long terme de Unify», a déclaré Marcus Hänsel, son directeur général, dans le communiqué. Tarun Loomba, le PDG de Mitel Networks est quant à lui certain que «l’ajout des services gérés mondiaux de Unify, de ses capacités verticales et de son excellence en matière d'ingénierie apporterait à Mitel de l'envergure, ainsi que de nouvelles expertises et capacités qui viendraient renforcer notre capacité à offrir choix et flexibilité aux clients». Le montant de l’opération n’a pas été communiqué et est actuellement soumis à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles. La transaction devrait se clôturer au second semestre 2023.

Le plan de transformation d’Atos avance

Cette vente s'inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique d’Atos annoncé en juin 2022 pour faire face au ralentissement de ses activités et qui comprend la scission de l’entreprise française en deux entités cotées à part en bourse : Evidian (digital, big data et sécurité) et Atos, qui conserve son nom, et qui se consacrera aux activités historiques d’infogérance actuellement assumées par la division Tech Foundations. La vente d’Unify a Mitel fait partie du programme de cession d’actifs non stratégiques pour une valeur totale d’environ 700 millions d’euros qu’avait également révélé Atos. Sa directrice générale adjointe, Diane Galbe, affirme dans le communiqué qu'Atos se rapproche désormais de cet objectif. La concrétisation de la scission d'Atos est prévue pour le début du troisième trimestre 2023.

Avec Reuters (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)