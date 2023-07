Atos et Schneider Electric vont fournir à EDF le système de contrôle de six EPR2

Le lancement des EPR de deuxième génération (EPR2) suscite de nombreux défis. La mise en service des premiers EPR2 de Penly, en Seine-Maritime, est prévue pour 2035. Entre temps, les routes doivent être adaptées, les logements des futurs salariés construits et la main d’œuvre trouvée. EDF doit ainsi déléguer une partie des développements. Deux entreprises françaises ont donc été sélectionnées pour mettre au point le système permettant de piloter ces nouveaux EPR. Eviden (groupe Atos), via son activité Worldgrid, et Schneider Electric vont fournir les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six EPR2 en projet.

Le système nerveux d'une centrale nucléaire

[...]