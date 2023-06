«Atos doit mettre en place une meilleure gouvernance», affirme Léo Apotheker

L’Usine Nouvelle - Vous convoitez le poste d’administrateur et président du conseil d’administration d’Atos. Pour quoi faire?

Léo Apotheker - J’ai une carrière de près de 40 ans dans l’industrie des technologies de l’information en France et dans le monde. J’estime qu’il important de disposer d’un écosystème numérique dynamique et florissant en France et en Europe pour créer de la richesse. Je consacre beaucoup de mon temps à aider des sociétés à prospérer. Je suis depuis 2014 administrateur chez Schneider Electric. J’en ai été l’administrateur référent indépendant et j’ai contribué à mettre en place un certain nombre d’outils pour favoriser le dialogue avec nos actionnaires. C’est pour l’ensemble de mon expertise que j’ai été sollicité à de nombreuses reprises ces derniers temps pour avoir mon avis sur Atos.

[...]