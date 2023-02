Atos dit discuter avec Airbus de la cession d'une part d'Evidian, le titre grimpe

PARIS (Reuters) - Atos a annoncé jeudi être entré dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian.