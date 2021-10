Atos change de tête pour s’appliquer un traitement de choc à la façon d’IBM

Atos choisit le traitement de choc. Le groupe français de services du numérique, qui compte 106 600 salariés dans le monde, dont 16 500 en France, se dote d'un nouveau directeur général en la personne de Rodolphe Belmer, aujourd’hui patron de l’opérateur satellitaire Eutelsat. Il prendra ses nouvelles fonctions d’ici le 20 janvier 2022 en remplacement d’Elie Girard, en poste depuis novembre 2019. La mission de ce HEC de 52 ans, qui est passé par Procter & Gamble, MacKinsey et France Télévision, et qui a dirigé Canal+ et Vivendi Contents, s’annonce d’ores et déjà délicate. Ce changement est néanmoins applaudi en Bourse avec un gain du cours de l'action de plus de 2 % aujourd'hui.