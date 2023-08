ASV Packaging dans le giron de Hinojosa

L’opération est présentée officiellement comme une association pour renforcer leur offre commerciale et non comme une prise de contrôle. Le cartonnier espagnol Hinojosa Packaging est entré en négociations exclusives avec le français ASV Packaging pour acquérir 49% de son capital. Le groupe créé en 2017 par Philippe Desveronnières et Camille Viot est spécialisé dans les emballages en carton compact destinés à l’agroalimentaire – les barquettes Halopack en particulier – et aux produits de grande consommation.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]