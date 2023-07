Astronomie sur YouTube, relocalisation de puzzles, start-up quantiques françaises : le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : L’Usine Nouvelle vous fait découvrir des influenceurs précieux pour l’industrie, cette semaine le domaine de l'astronomie vous a particulièrement intéressé, l'entreprise Cartonnage de Vaucanson primée par l'Usine Nouvelle et La Gazette des communes, entretien avec Alain Aspect prix Nobel de physique et père de l’informatique quantique française.