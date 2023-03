ASTN’GO : Le MES à la portée de tous les industriels

© Copyright (c) 2015 ssguy/Shutterstock. No use without permission.

Depuis sa création en 2011, Astrée Software s’est fixé une mission : démocratiser le MES. Il s’agissait d’abord d’en simplifier l’utilisation. Ce que permet son logiciel MES Aquiweb. Et à présent, elle veut le rendre accessible et en toute simplicité aux TPE et petites PME. « Cela permet aux petites industries d’accéder à la digitalisation d’atelier. Jusqu’à aujourd’hui ils étaient souvent les parents pauvres de la digitalisation car les offres classiques peuvent rester très chers. Avec notre nouvelle offre, les fondamentaux du MES sont à la portée de tous », explique Nicolas Stori, CEO et cofondateur d’Astrée Software.

Baptisée Astn’go, leur nouvelle solution MES est ultra-abordable : entre 119 et 139 euros par mois et par machine tout compris. Il suffit aux entreprises intéressées de se rendre sur le site astngo.com. Elles peuvent alors choisir l’offre qu’elles souhaitent en abonnement mensuel ou annuel, rentrer un moyen de paiement puis, sous maximum 7 jours, elles reçoivent le matériel, le connectent à leur(s) machine(s) et peuvent immédiatement utiliser l’application.

« On est sur du full mode SaaS sans engagement. C’est une première mondiale, souligne Nicolas Stori. Et tout est inclus dans tarif : le logiciel, le matériel et le service. De plus, nous proposons 30 jours d’essai gratuit alors qu’un essai en atelier avec un logiciel MES classique coûte 4 000 à 5 000 euros minimum. Là, c’est zéro pour l’industriel. »

Prise en main aisée et retours gagnants

Conçue pour être installée et pilotée immédiatement par l’industriel, Astn’go ne demande donc l’intervention d’aucune équipe extérieure pour connecter les machines. Même si, pour guider aux mieux ses clients, Astrée Software a prévu un accompagnement personnalisé avec un consultant lors de la mise en route, ainsi qu’une plateforme riche en tutos et autres contenus : My Astn’go Academy. « Dans Astn’go on a déjà modélisé et créé les algorithmes qui correspondent à une douzaine de types d’industries différentes et aux machines qu’elles utilisent. C’est pour cela que c’est facile à mettre en place. L’industriel déclare que l’équipement qu’il veut connecter est une presse à injecter par exemple et il va immédiatement avoir les instructions simples pour le faire », précise Nicolas Stori.

Pour lui, cette simplicité de mise en œuvre permet même aux petites industries de confier la mise en place à des stagiaires ou alternants : « Il n’est pas rare que des PME prennent un alternant pour répondre à leur problématique de digitalisation. Ils sont souvent missionnés pour établir un cahier des charges. Mais avec notre nouvelle offre, ils peuvent immédiatement tester et valider la solution en atelier. Cela ne coûte rien à leur patron et ils peuvent la mettre en place à leur rythme en toute autonomie. Ce d’autant qu’ils savent manipuler les outils digitaux et ont l’habitude d’aller chercher des informations et tutoriels sur Internet ».

Une fois la ou les machines connectées, le logiciel développé par Astrée Software offre les fondamentaux du MES, à savoir le suivi de production (TRS), la digitalisation des ordres de fabrication(OFs) en lien avec l’ERP et l’analyse des données. Mais ce n’est pas tout. Il intègre également des méthodes d’amélioration continue, des fonctions qui permettent au management de production d’animer facilement tous les matins leurs réunions AIC, d’avoir des pistes et de mettre en place et suivre des plans d’actions.

C’est donc autant un outil de digitalisation machine qu’un outil digital d’accompagnement des hommes et des femmes dans la conduite d’une production performante.

contact@astngo.com

www.astngo.com

Contenu proposé par ASTN'GO