À 26 ans, Guillaume Chevreux est manager technique de l’équipe Jumeau numérique chez Assystem. Embauché depuis bientôt trois ans, ce jeune ingénieur a connu une ascension fulgurante. « Je suis diplômé de l’école des Arts et Métiers de Lille et j’ai un double master production et management de l’école KTH Royal Institute of Technology de Stockholm (Suède). J’ai rejoint Assystem en février 2019 dans le cadre de mon stage de fin d’études. A l’époque, je participais au développement d’une application en interne » raconte-il.

Le développement du digital au sein d’Assystem lui offre une belle opportunité de recrutement. « J’ai été embauché à l’issue de mon stage, en août 2019, au sein de l’entité Digital Engineering Center, comme ingénieur système. Pour moi, c’était un peu un le meilleur des deux mondes : être à l’interface entre le monde de l’ingénierie et celui du digital pur ».



Guillaume contribue désormais au développement d’outils digitaux innovants : « ces outils nous permettent de gérer le cycle de vie des produits, et notamment celui des centrales nucléaires. Pendant longtemps, cette gestion se faisait avec des documents papiers. Aujourd’hui, toutes les données sont connectées et suivis tout au long du cycle de vie des projets ; c’est la continuité numérique. Ce qui est intéressant, c’est la vision transverse entre le côté fonctionnel et le côté technique : il faut que ce soit facile d’utilisation et pratique. Je n’ai pas un rôle de développeur logiciel mais je suis en capacité de définir et spécifier les besoins techniques et fonctionnels ».



Manager technique de l’équipe Jumeau numérique



Grâce à Assystem qui accompagne au plus près ses collaborateurs, Guillaume a très vite pu évoluer. En janvier 2021, il a été nommé manager technique de l’équipe Jumeau numérique et gère depuis une équipe de sept ingénieurs système. « Ma première expérience chez Assystem a été dans le digital. Comme je suis ingénieur, je souhaitais conserver une dimension ingénierie. Assystem m’a proposé ce poste. Aujourd’hui, je m’occupe du suivi des collaborateurs, des recrutements, de la projection de carrière… Et j’ai toujours un volet technique. C’est un challenge extrêmement motivant ».



Pour l’aider à accomplir cette nouvelle mission, Guillaume Chevreux bénéficie du suivi d’un mentor, de l’aide de ses managers et de multiples formations. « Par exemple, nous allons déployer le jumeau numérique du futur prototype d’un réacteur nucléaire innovant, le XSMR, Extra Small Modular Reactor ».



Le digital au service des projets



Au-delà de l’intérêt du métier, Guillaume Chevreux apprécie de travailler pour un grand groupe très impliqué dans les enjeux de transition énergétique, que ce soit dans le nucléaire, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, l’hydrogène ou encore le transport. Assystem se positionne très fortement sur ce sujet essentiel pour l’avenir de notre planète. Le digital va justement permettre d’accélérer cette transition énergétique. Nous avons des projets en France et à l’international, dans une dizaine de pays. Cela ouvre des perspectives, notamment sur le digital ».



Assystem investit en effet très fortement sur le digital pour valoriser, structurer les données et automatiser les processus, pour ainsi améliorer la conduite des projets industriels au service de la transition énergétique et contribuer à la réussite de l'investissement de ses clients. « Nous sommes en train de faire basculer tous nos métiers dans l’ère digitale, c’est très excitant. Aujourd’hui, le groupe compte déjà plus de 500 collaborateurs dans le digital, et nous allons doubler nos effectifs en 2022 ».



D’ores et déjà, ce jeune manager recherche des ingénieurs et des profils dans le digital. « La dynamique de recrutement est très forte », résume-t-il. Les soft-skills sont extrêmement importantes aussi. Nous recherchons des profils flexibles, agiles, ayant le goût du challenge. Ils doivent avoir à cœur de contribuer à l’évolution des technologies qui vont permettre d’accompagner la transition énergétique ».