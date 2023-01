Assystem recrute 2500 collaborateurs pour accélérer le « switch » vers une énergie bas carbone

Pour répondre à l’urgence climatique et à la nécessaire transition énergétique, Assystem, groupe international fournisseur de services d’ingénierie, de management de projet ainsi que de solutions et services digitaux, recrute cette année pas moins de 2500 « switchers ». Mais qu’est-ce qu’un switcher, quelles sont les missions offertes chez Assystem, les parcours de carrière, en quoi consiste « Switch to impact » la politique RSE du groupe ? Emmanuelle Capiez, DRH du groupe Assystem, répond dans ce podcast.