Assurance responsabilité civile professionnelle : tout ce qu’il faut savoir

Encore appelée la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle est un contrat auquel toute entreprise doit souscrire pour assurer sa protection et celle de ses employés. Autrement dit, elle intervient dès que la responsabilité de la société, de l’un des salariés ou de l’une de ses prestations ou du matériel peut être engagée. En effet, tous les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui par faute, négligence ou imprudence peuvent être couverts par cette assurance.

De plus, elle protège contre tous les risques financiers de ces dommages ainsi que les conséquences qui pourraient en découler en fonction de l’ampleur des indemnisations. Ainsi, la RC Pro doit être considérée comme une provision sur risque fatal plutôt que comme une dépense. Assurup est la solution d'assurances professionnelles qui protège votre société ainsi que vos employés en cas de dommages de tout ordre.

À qui s’adresse la responsabilité civile professionnelle ?

La RC Pro est obligatoire pour les professions dites réglementées comme les :

Professionnels de la santé

Professionnels du droit

Experts-comptables

Agents immobiliers

Agences de voyages

Agents généraux d’assurance

Ces professions sont soumises au respect du conseil de loyauté, de prudence, de diligence et sont amenées à faire face à des risques de fautes professionnelles. Cela veut dire que la RC Pro n’est pas obligatoire pour les autres corps de métier. Toutefois, elle demeure pour le moins essentielle.

Par ailleurs, les risques découlant de votre activité peuvent parfois être préjudiciables à : une erreur de conseil, une violation involontaire de droits de propriété intellectuelle, etc. Ce sont autant de risques qui ne sont pas pris en charge par la responsabilité générale de la société.

De même, l’assurance responsabilité civile peut être considérée comme l’assurance vie de votre entreprise dans ce contexte économique et social de plus en plus ardu. En effet, toute entreprise est susceptible de faire face à une difficulté même si tout est mis en place pour éviter les erreurs. En souscrivant à cette assurance, vous n’aurez pas à prendre en charge les frais de litiges qui pourraient impacter la stabilité de votre entreprise.

Assurance responsabilité civile professionnelle : pourquoi y souscrire ?

Lorsqu’on devient chef d’entreprise, garantir un local professionnel ou un véhicule d’entreprise devient un réflexe. On réfléchit également aux dommages qui peuvent être occasionnés. De plus, il s’agit généralement de contrats obligatoires qui nécessitent une attestation d’assurance à l’installation. Toutefois, ces assurances ne sont pas les seules dont vous avez besoin dans le cadre de votre activité.

Vous pouvez causer des dommages à vos clients ou aux tiers dans le cadre de vos activités professionnelles, de l’exploitation de votre entreprise ainsi que de la commercialisation de vos produits. C’est pour cela qu’il est indispensable de souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette couverture sécuritaire permet d’assurer la pérennité de votre entreprise face à des risques majeurs.

Responsabilité civile professionnelle : quelles sont les garanties offertes ?

La RC Pro qui couvre les risques liés à l’exploitation permet aux sociétés d’être protégées contre :

les dommages causés aux tiers dans le cadre du travail ;

les dommages liés aux biens et matériels confiés ;

et les dommages causés par les salariés ou aux salariés.

De nombreux autres types de garanties spécifiques sont possibles. Il s’agit entre autres de :

la garantie responsabilité civile pour les mandataires sociaux ;

la garantie responsabilité civile automobile ;

l’extension de la garantie responsabilité civile en cas de sous-traitance ;

la garantie responsabilité civile après travaux ;

la garantie responsabilité civile produits ;

; la garantie responsabilité civile pour l’occupation des locaux.

Assurance responsabilité civile professionnelle : combien coûte-t-elle ?

Il existe beaucoup de tarifs d’assurance RC Pro. En réalité, il est difficile de donner une fourchette de prix tant les critères utilisés dans le calcul de la prime varient d’une structure à une autre :



Le chiffre d’affaires

Plus il est élevé, plus le risque financier à couvrir est important. Le montant de la prime sera fixé en conséquence.



La taille et le statut de l’entreprise

Il est clair qu’un indépendant qui travaille de chez lui présente moins de risques qu’une PME de 60 employés installée dans des locaux industriels et matériels.



Le secteur d’activité

Plus les risques sont élevés, plus les primes sont élevées. Pour une entreprise du bâtiment par exemple, il y a beaucoup de risques. Les primes seront également conséquentes.



Le type de couverture

En fonction de son budget et des risques liés à son activité, la société devra opter pour le type de contrat qui lui convient. Il est possible de choisir la formule couvrant uniquement l’exploitation de l’entreprise ou un contrat complet « après livraison » qui inclue également une protection juridique.

Pour finir, il est à noter que les spécificités du contrat, à savoir, les franchises, les plafonds ainsi que les exclusions font varier le montant de la prime.

Contenu proposé par Assurup