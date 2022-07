Assa Abloy relocalise la production de composants en zamak dans sa fonderie de Longué-Jumelles

Le groupe suédois Assa Abloy va investir près d’1,3 million d’euros dans son usine de Longué-Jumelles, dans le Maine-et-Loire, pour relocaliser des productions de composants en zamak qu'il achetait pour partie à l’extérieur du groupe et à l’étranger. Cet alliage à base de zinc et d’aluminium, avec du magnésium et du cuivre, « permet de réaliser des composants techniques et des pièces à la fois de qualité et esthétiques », explique la direction.

Poignées de portes, de fenêtres…

