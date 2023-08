Assa Abloy met la main sur la pépite angevine Evolis, spécialiste des solutions d’identification

Evolis, société angevine spécialisée dans les solutions d’impression et de personnalisation décentralisée de ces cartes, est en passe d’être reprise par HID, filiale américaine du suédois Assa Abloy, experte en systèmes et applications d’identification. Evolis, qui emploie 380 salariés, principalement à Angers (Maine-et-Loire) où se trouve son outil industriel, est aujourd’hui détenue par ses dirigeants et fondateurs. Fondée en 2000, par un groupe d’ingénieurs angevins, l'entreprise fournit des machines permettant de personnaliser les cartes bancaires, d’identité, permis de conduire, d’étudiant, de sécurité sociale, de fidélité, du club de fitness à la carte d’abonnement au cinéma.

Valorisée 228,4 millions d’euros

[...]