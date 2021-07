Ashleigh Barty reine de Wimbledon

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Ashleigh Barty devient la cinquième joueuse à remporter Wimbledon en Simple Juniors et Simple Dames./Photo prise le 10 juillet 2021/REUTERS/Toby Melville

À l'issue d'une finale rocambolesque, Ashleigh Barty a remporté son deuxième titre du Grand Chelem, son premier à Wimbledon, en battant Karolina Pliskova 6-3 6-7(4) 6-3 en presque deux heures de jeu. La Tchèque a complètement manqué son début de partie, concédant le double break d'entrée. Son petit réveil n'a pas suffit à empêcher son adversaire de remporter la première manche. Dans un deuxième set plus équilibrée, la numéro une mondiale s'est effondrée au moment de servir pour le match à 6-5. La joueuse de 29 ans en a profité pour revenir à hauteur après un tie-break maîtrisé. L'Australienne a de nouveau accéléré dans le dernier acte et a tenu son premier break jusqu'au bout. Pliskova échoue une seconde fois sur la dernière marche d'un Majeur, et " Ash" devient la première joueuse de son pays à soulever le Venus Rosewater Dish depuis son idole, Evonne Goolagong en 1980. Avec ce quatrième trophée de l'année, Barty conforte sa place au sommet de la hiérarchie du tennis féminin.