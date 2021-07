Ashleigh Barty accède à la finale

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville L'Australienne a été solide, notamment dans la deuxième manche, pour décrocher son ticket pour la finale. /Photo prise le 5 juillet 2021/REUTERS/Toby Melville

Sur le Centre Court, Ashleigh Barty s’est qualifiée jeudi pour la finale de Wimbledon. L’Australienne a dominé Angelique Kerber en deux manches 6-3, 7-6 (3) et disputera samedi sa première finale à Londres, sa deuxième en Grand Chelem. La n°1 mondiale a rapidement pris les commandes de cette partie en faisant le break dès le deuxième jeu de la rencontre. L’Australienne a ensuite sauvé plusieurs balles de break avant de conclure la première manche sur son engagement (6-3). Angelique Kerber s’est ensuite réveillée et a fait la course en tête dans le deuxième set. Après avoir pris rapidement le service de son adversaire, l’Allemande n’est pas parvenue à empocher cette deuxième manche et a laissé Barty revenir. Dans un tie-break dominé de bout en bout par l’Australienne, Kerber concède la deuxième manche (7-6) et ne disputera pas une troisième finale à Wimbledon. Ashleigh Barty attend désormais de connaître l’identité de son adversaire, l’autre demi-finale oppose Aryna Sabalenka à Karolina Pliskova.