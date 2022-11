Artemis Concept : le spécialiste des panneaux solaires photovoltaïques

Une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables

Avec ses vingt salariés, la société Artemis Concept est spécialisée depuis de nombreuses années dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, mais aussi dans les énergies renouvelables thermiques, en proposant notamment des pompes à chaleur, des solutions géothermiques, ou encore des panneaux solaires hybrides.

L’entreprise conseille et accompagne des professionnels issus du secteur tertiaire industriel, ainsi que des particuliers, essentiellement en région Rhône-Alpes, en Auvergne, en Bourgogne, et en Franche-Comté.

Une équipe d’experts pour un accompagnement sur mesure

Depuis plusieurs années, la demande en équipements photovoltaïques explose, tant du côté des professionnels que des particuliers. Face à cette demande en forte hausse, la société Artemis Concept souhaite aujourd’hui apporter des solutions entièrement sur mesure, répondant aux besoins précis de chaque client.

« Notre volonté est de proposer les meilleures solutions afin d’aider nos clients à améliorer la gestion de leur énergie ; un enjeu d’autant plus important alors que nous sommes dans une période de forte inflation, avec une flambée du prix de l’énergie. Pour chaque personne, l’objectif est alors de mettre en place un accompagnement de A à Z, quel que soit le projet, en proposant plusieurs systèmes adaptés à ses attentes ! », confie le Directeur Général de l’entreprise, Loïc Morin.

Pour cela, Artemis Concept dispose en interne de son propre bureau d’études qui lui permet de travailler autour de la conceptualisation d’un projet. Chaque client peut alors visualiser l’installation à travers un devis gratuit et entièrement « clé en main ».

Pour la réalisation des travaux, Artemis Concept s’appuie sur sa propre équipe d’experts dans laquelle on retrouve, notamment, des installateurs expérimentés, tous formés au sein de l’entreprise.

Des solutions en fonction de chaque client

Pour mener à bien les projets de ses clients, la société propose à ce jour plusieurs solutions sur mesure, allant des panneaux solaires photovoltaïques jusqu’au stockage des batteries.

« Pour les professionnels, il est parfois difficile de faire poser des panneaux solaires sur leur toiture : en effet, celle-ci n’est souvent pas adaptée pour accueillir de tels équipements. Nous avons donc conçu une solution d’ombrière photovoltaïque pour leur permettre d’installer des panneaux solaires en toute facilité », ajoute Loïc Morin.

Les nombreux atouts des panneaux solaires

Si le photovoltaïque séduit désormais de plus en plus de particuliers et de professionnels, c’est que cette énergie verte possède de nombreux avantages. En plus d’être une source d’énergie décarbonée, celle-ci permet de réduire drastiquement sa facture d’électricité tout au long de l’année, tout en améliorant la classe énergétique de sa maison ou de ses locaux industriels et leur valeur. Selon une enquête de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), un particulier pourra réduire sa facture d’électricité jusqu’à 40 % en s’affranchissant du réseau public d’électricité.

Grâce à une meilleure maîtrise du coût de l’énergie et à une plus grande autonomie énergétique, chaque personne peut ainsi profiter d’un retour sur investissement en huit à dix ans. Les panneaux solaires sont quant à eux garantis pour une durée minimale de vingt-cinq années.

Une entreprise reconnue et labellisée

Forte de son expérience, Artemis Concept possède l’ensemble des labels de qualité, dont le label Qualibat : la certification des professionnels de la construction et de la rénovation avec un niveau de compétence et de savoir-faire élevé.

Un haut niveau d’expertise reconnu qui permet aujourd’hui à l’entreprise d’augmenter son chiffre d’affaires de 100 % chaque année.

Selon les dernières prévisions de RTE (Réseau de Transport d’Électricité est le gestionnaire français responsable du réseau public), quatre millions de logements pourraient être équipés de panneaux photovoltaïques à l’horizon 2030. Que ce soit pour réaliser un projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur mesure ou pour obtenir des conseils personnalisés, les équipes d’Artemis Concept peuvent vous accompagner au quotidien pour répondre à vos questions et vous faire bénéficier de solutions de gestion d’énergie plus économiques et plus écologiques.

Contenu proposé par Openmedias