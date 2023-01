Arronax muscle sa production de Cuivre-64 à Saint-Herblain avec un second accélérateur de particules

Le GIP Arronax, qui exploite à Saint-Herblain, près de Nantes (Loire-Atlantique), un cyclotron de très haute puissance, va se doter d’un second accélérateur de particules. Il permettra de fournir en quantités suffisantes à la recherche et l’industrie du cuivre-64, un radioélément de plus en plus utilisé en imagerie médicale.