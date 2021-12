Arrivée à grande vitesse de Trenitalia, frégate de défense et d'intervention, robots innovants... Les cinq images de la semaine

© Trenitalia Depuis le 18 décembre, Trenitalia opère deux allers-retours par jour entre Paris et Milan.

Trenitalia arrive à grande vitesse en France

La première frégate de Défense et d'intervention mise sur cale

Une étape importante est franchie dans l'assemblage de la première Frégate de Défense et d'Intervention (FDI), commandée par la Marine française. Naval Group a mis sur cale au chantier de Lorient (Morbihan) les premiers morceaux de l’Amiral Ronarc’h, la première des cinq FDI commandées par la France. La Direction générale de l’armement avait passé commande en 2017 de cette série via un contrat de 4 milliards d’euros. Les navires doivent être livrés entre 2024 et 2030.

Chez les data scientists du ministère de l'Economie

Leurs bureaux ont l'air semblables à tous ceux de Bercy, et pourtant. L'Usine Nouvelle a eu accès au pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN), créé en septembre 2020. Ces informaticiens de haut vol doivent apporter en interne à l’Etat les compétences techniques qui lui manquent pour surveiller les grandes plateformes comme Amazon, Google et Facebook. Le pôle devrait voir ses prérogatives augmenter avec le Digital Markets Act, qui vient d'être adopté par le Parlement européen le 15 décembre.

Cinq robots extraordinaires à découvrir

73 cellules robotiques étaient exposées aux journées techniques du roboticien Stäubli, organisées à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) du 7 au 9 décembre. L'Usine Nouvelle en a choisi cinq, comme ce bras robotique capable de distinguer chaque barillet, ce robot capable « d'opérations d'usinage précises au micron », ou ce droïde à tout faire, pouvant aussi bien porter 14 kilos que changer ses propres outils.

Le deuxième plus haut gratte-ciel est malaisien

La flèche qui nous occupe n'est ici pas celle de Notre-Dame-de-Paris, mais du Merdeka 118. Ce gratte-ciel de Kuala Lumpur, en Malaisie, mesure 678,9 mètres de haut depuis l'installation de sa flèche, fin novembre. La tour, qui n'ouvrira ses portes qu'en 2022, sera destinée pour moitié à des bureaux et comprendra un centre commercial, une mosquée, un hôtel Park Hyatt et la plus haute terrasse d’observation de l'Asie du Sud-Est. Si elle est plus haute que la Tour Shanghai, elle reste loin du Burj Khalifa (Emirats arabes unis), qui culmine à 828 mètres.