Arquus spécialise ses sites de production et espère renouer avec la croissance en 2021

Arquus a su traverser la crise du Covid sans trop y laisser de plumes. Le fabricant de véhicules blindés (ex Renault Trucks Défense) a présenté mercredi 10 mars le bilan de son année 2020 marqué par un recul de son activité d’environ 10% par rapport à 2019. "On a craint fortement au début de l’an dernier que ce soit pire que ça. Nous sommes plutôt satisfaits d’avoir limité la casse, a souligné Emmanuel Levacher, le PDG de l’entreprise. L’activité s’est recentrée sur la France et les services". Arquus aura ainsi produit 1 166 véhicules neufs en 2020, dont plus de 300 exemplaires livrés au plus fort de la crise et près d’une centaine de tourelleaux (dispositif de stabilisation du canon ou de la mitrailleuse).