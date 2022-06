Aromatiques : ChemOne investit 4,4 Mrds $ dans un complexe

Le conglomérat de Singapour spécialisé dans l’énergie et la pétrochimie ChemOne a annoncé que le complexe d’aromatiques de Pengerang (PEC) - dont il est le maître d’œuvre – devrait boucler son financement d’ici à la fin de l’année 2022. D’un montant total de 4,4 milliards de dollars (4,18 Mrds €), le PEC sera implanté dans un vaste complexe pétrolier intégré de Pengerang (Malaisie). Le début des travaux est prévu pour le quatrième trimestre de 2022. Le projet devrait être opérationnel à compter de 2026 et aura une capacité de traitement de 150 000 barils par jour (bpj) pour une production de 2,3 Mt/an d’aromatiques. Lors de la séparation, 50 000 t/an d’hydrogène seront coproduites, ainsi que 3,9 Mt/an de produits énergétiques divers.

« L’Asie étant à l’origine d’une forte demande régionale en carburants et en produits pétrochimiques en aval, la croissance devrait continuer à dépasser la capacité. Grâce à PEC, ChemOne vise à créer un complexe aromatique de pointe, durable et économe en énergie, en Asie du Sud-Est, afin de servir le marché asiatique au sens large », a commenté M Y Ling, p-dg de ChemOne. Selon son communiqué, PEC serait d’ailleurs en passe de conclure plusieurs accords clés avec les partenaires industriels participant au projet, ainsi qu’avec Maire Tecnimont, partenaire de la coentreprise au sujet de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la construction et de la mise en service du complexe. A terme, PEC prévoit un chiffre d’affaires à l’exportation de 5 Mrds $ par an, ce qui propulserait la Malaisie assez haut dans la chaîne de valeur du secteur pétrochimique. Au cours de la phase de construction (45 mois), le site devrait employer plus de 7 000 personnes, et devrait conserver plus de 200 employés pour l’exploitation et la maintenance du site, une fois la mise en service réalisée.