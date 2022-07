Arol Hexagone quitte la Savoie pour la Loire-Atlantique

Parmi les leaders mondiaux des machines de bouchage, Arol annonce le déménagement de sa filiale française, Arol Hexagone, qui quitte ses locaux savoyards pour Bouguenais, dans la région nantaise (Loire-Atlantique). Le nouveau siège occupe une superficie de 170 m² et emploie quatorze personnes. Grâce à ces nouveaux locaux plus spacieux, l’entreprise pourra recevoir des visites de clients, tout en hébergeant ses équipes commerciales et le service technique dans de meilleures conditions. En l’occurrence, l'équipe de service après-vente (SAV) composée d’un responsable et de cinq techniciens a été renforcée. En revanche, pas de changements du côté de l'équipe de vente qui continue d’être constituée de cinq responsables de zone. La responsabilité du bureau a été confiée à Virginie Cabaret, une ancienne de Serac. Elle aura pour mission d'accroître la pénétration commerciale du groupe en France et d'aider l'équipe technique.

Installé à Canelli (Italie), Arol développe des machines de bouchage et les périphériques associés pour les marchés des boissons, des vins et des spiritueux, de l’alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien et de la chimie. Le groupe, qui emploie 700 personnes et dispose de quatre usines, revendique avoir installé 30000 machines dans le monde. Il se compose d’Arol Closure System, qui a 40 ans d'expérience dans les systèmes de bouchage et fermeture, les machines d'alimentation et d'orientation des bouchons ; Unimac-Gherri, spécialisé dans les lignes complètes pour l'agroalimentaire ; Tirelli, qui développe des équipements d’emballage pour l’industrie cosmétique ; et Maca Engineering, actif dans le domaine des capsules en aluminium et en plastique.