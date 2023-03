ARNm : Quantoom Biosciences s’agrandit à Evry

Quantoom Biosciences, la filiale de la CDMO belge Univercells, se trouvait à l’étroit dans ses locaux de la pépinière du Genopole. Spécialisé dans l’accélération des méthodes de production d’ARNm, Quantoom a annoncé l’ouverture de nouveaux locaux, à proximité, puisque situés à Evry-Courcouronnes (Essonne).

En 2022, l’entreprise belge avait posé un premier jalon en France en s’emparant de la biotech française SynHelix. Ces nouvelles surfaces, quatre fois plus grandes, sont destinées à accélérer ses activités de R&D liées à l’ADN et aux enzymes.

Les anciennes installations « n'étaient plus adaptées face au développement fulgurant de notre ligne de produits Nplify, notre service de production d'ADN, dont les activités sont principalement concentrées en France », a justifié Irina Gbalou, responsable de la recherche chez Quantoom. « Grâce à cette nouvelle infrastructure, Quantoom sera en mesure d'accélérer le projet Nplify, qui consiste à fournir de l'ADN synthétique de haute qualité en un temps record », a-t-elle également précisé.

Un potentiel de développement en France pour Quantoom

L'ambition de Quantoom est de simplifier le procédé de production traditionnelle de l’ARNm, en se basant sur un procédé enzymatique pour multiplier le nombre de copies d’ADN, avant de produire de l’ARN messager. « On essaie de réduire la complexité de la production traditionnelle », nous explique Irina Gbalou, alors que la production de vaccin fait généralement appel à une étape d’amplification de l’ADN, dit plasmidique, dans des bactéries.

Avec cette stratégie alternative de production par chimie enzymatique, sans faire intervenir de cellules, Quantoom espère faciliter la production d’ARNm et la rendre plus accessible. « Sans faire intervenir d'aspects de biosécurité et sans faire appel à des substrats cellulaires ou viraux, on enlève beaucoup de barrières à l’accès à cette production », souligne José Castillo, p-dg de Quantoom Biosciences. L'entreprise belge a ainsi noué, en juin 2022, un accord en Afrique du Sud pour y développer une plateforme de production de vaccins à ARNm.

Si, pour l’heure, les activités menées par Quantoom en France sont focalisées sur des aspects de R&D, « essentiellement des techniques d’ingénierie pour la conception d’enzymes », le dirigeant n’exclut pas de voir au-delà. « Nous sommes en train de réfléchir à une future activité commerciale, mais cela reste encore au stade de la réflexion », confie-t-il.

Alors que la bioproduction est classée comme un secteur à développer dans l'Hexagone, le p-dg de Quantoom voit « beaucoup de potentiel en France ». « Nous souhaitons nous développer sur cet axe franco-belge », ambitionne-t-il.