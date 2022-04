Arnaud Leroy quitte l’Ademe pour rejoindre Sphere

La décision avait été annoncée en novembre dernier. Elle a été confirmée hier par un bref communiqué signé par l’intéressé : Arnaud Leroy quitte la présidence de l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour raisons personnelles, un an avant la fin de son mandat. Il rejoindra, à l’issue du prochain conseil d’administration de l’agence, prévu le 9 juin, le groupe Sphere, spécialisé dans l’emballage ménager, où il sera en charge notamment du développement durable. « Je poursuivrai mon engagement pour la transition écologique sous une autre forme, avec comme ambition de renforcer Sphere en tant qu’acteur majeur et de référence de l’économie circulaire et de l’innovation en matière d’emballages », explique-t-il.

