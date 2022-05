Arnaud Haefelin, PDG de Gainerie 91, la confiance dans le made in France

Livrés en juin prochain, les nouveaux locaux de Gainerie 91 à Sénart (Seine-et-Marne) témoignent de la confiance placée par cette entreprise dans l’avenir du made in France. « Nous doublons notre superficie et allons notamment pouvoir accueillir plus d’artisans. Leur nombre devrait passer de 30 à 60 d’ici à trois ans », se félicite Arnaud Haefelin, le PDG du groupe Gainerie 91, labellisé Entreprise du patrimoine vivant (EPV) et dont le siège est actuellement implanté à Montgeron (Essonne).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]