Armor Lux étend sa gamme de lunettes fabriquées à partir de filets de pêche recyclés

L’aventure des lunettes en plastique recyclé continue pour Armor Lux. Cette entreprise fondée en 1938 et spécialisée dans le vêtement s’était légèrement écartée de son cœur de métier en juillet 2020 pour commercialiser sa première gamme de lunettes - Armor Lux X Acuitis - réalisées à partir de filets de pêche recyclés. Pour cela, elle avait déniché une start-up brestoise, Fil & Fab, qui trie et transforme les filets usagés en Nylo, un polyamide 6 entièrement recyclé. Un an plus tard, le partenariat se poursuit avec une extension de sa gamme qui intègre des lunettes de vue en plus des solaires. Basée à Quimper (Finistère), Armor Lux emploie 600 personnes et a réalisé 96 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.