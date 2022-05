Le groupe nantais Armor-Iimak relance un plan d’investissement de 80 millions d’euros d’ici à 2026 dans son usine de La Chevrolière, en périphérie sud de Nantes (Loire-Atlantique). Ce site produit principalement des consommables sous forme de rubans encrés pour l’impression par transfert thermique. Ce mode d’impression, lié à la traçabilité des produits, est utilisé dans tous les secteurs industriels. Il permet d'imprimer un code-barres, une date de péremption, les informations d'un tube de prise de sang, des numéros de lots et toutes les autres données variables de traçabilité sur les étiquettes et les emballages souples. La production de ces rubans met en œuvre des technologies de formulation d'encres et d'enduction ultra-rapide de couches fines sur films ultra-minces.

