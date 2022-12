Armement, fusion nucléaire, mégafab française… Les 10 articles les plus lus sur L’Usine Nouvelle en 2022

1 - En Ukraine, une armée russe de haute technologie… sur le papier

A la suite d'un vaste programme de modernisation de son armée (500 milliards d'euros d'investissement entre 2012 et 2022), la Russie possède de nombreux équipements de haute technologie dans son arsenal. Mais, par stratégie ou par volonté d'économies, elle ne les utilise que très peu en Ukraine, leur préférant des matériels plus anciens, éprouvés et moins coûteux.

2 - Le réacteur à fusion Iter en pleine débâcle

Le 25 janvier, le projet de réacteur nucléaire à fusion expérimental Iter, qui se construit à Cadarache (Bouches-du-Rhône), a reçu une mauvaise nouvelle. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a adressé une lettre technique à l’attention du projet international, lui refusant la permission de mener les travaux d’assemblage de la chambre à vide du tokamak, alors sur le point de commencer. En novembre, des problèmes de corrosion sous contrainte et de non-conformités dimensionnelles sur des composants clés de son tokamak ont par ailleurs été identifiés, ce qui devrait entraîner des retards conséquents.

3 - La France remporte une mégafab

En 2022, plusieurs annonces d’investissements majeurs ont fait la joie de l’Hexagone. C’est le cas de la décision de STMicroelectronics et de GlobalFoundries d’implanter une méga-usine de semi-conducteurs à Crolles (Isère), où seront fabriquées des puces sur plaquettes de 300 mm de diamètre. Dévoilé au coeur de l’été, dans le cadre de «Choose France», l’investissement total se monte à 5,7 milliards d’euros et devrait générer 1 000 emplois. Le projet s’inscrit dans la dynamique créée par le Chips Act européen, qui autorise les Etats membres de l’Union européenne à subventionner la création de méga-usines, dans l’objectif de doubler d’ici à 2030 le poids de l’Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs.

4 - Un contrat pour (enfin) développer le drone européen

La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont signé en février un contrat avec trois industriels pour lancer le programme de drone européen. Les négociations n’auront nécessité «que» huit ans pour accoucher d’un accord, nécessaire pour assurer l'indépendance du continent vis-à-vis des appareils américains et israéliens. Airbus aura la mission d’orchestrer le programme Eurodrone en qualité de maître d’œuvre et sera accompagné par Dassault Aviation et l'italien Leonardo S.p.A. Les premières livraisons devraient intervenir en 2029.

5 - Novavax, Valneva, Sanofi… Quand arrivent les vaccins anti-Covid sans ARNm ?

Quand notre journaliste Julien Cottineau répondait à cette question fin janvier, celle-ci se posait avec d'autant plus d'acuité que la campagne vaccinale en France battait son plein. Presque six mois plus tard, les vaccins français manquaient toujours au rappel. Il aura finalement fallu attendre l’automne pour que la situation se débloque, tant au niveau européen que français.

6 - Les usines du Rafale montent en cadence

Quand on est l’un des 500 fournisseurs français de l’avionneur Dassault, mieux vaut être réglé comme du papier à musique. Surtout lorsque l’industriel augmente sa cadence de production de Rafale à mesure que les contrats sont paraphés. Tour d’horizon des sites qui ont été concernés par cette montée en puissance.

7 - La France en quête d’armes hypersoniques

La France a réalisé avec succès le 23 mars un tir à blanc de la version améliorée de son missile air-sol destiné aux frappes nucléaires. Le test en question a impliqué différents industriels : l'avionneur Dassault Aviation et le fabricant de missiles MBDA ainsi que l’Onera, le centre français de recherche aérospatiale. Tous trois travaillent avec le ministère des Armées au développement d’une nouvelle génération d’armes hypersoniques, potentiellement capable de porter une charge nucléaire.

8 - La méthode Voltalis pour effacer la consommation d’électricité

Dans le contexte actuel de tension sur les prix de l’électricité et d’inquiétude sur la capacité du réseau électrique à faire face aux pics de froid cet hiver, l’effacement a fait parler de lui en 2022. Il consiste à réduire temporairement la consommation d’électricité d’un utilisateur afin d’éviter un déséquilibre entre l’offre et la demande électrique. L’Usine Nouvelle a visité en septembre le siège et le centre de dispatching parisiens du leader français de l’effacement diffus chez les particuliers, Voltalis. L’entreprise, qui installe sa technologie gratuitement, continue de se déployer dans l’Hexagone.

9 - L’exception française dans la production automobile

Dans un contexte morose pour l’industrie automobile, la France bénéficie d’une éclaircie. Sur 29 pays européens, elle est la seule à avoir vu sa production de voitures particulières augmenter au premier semestre 2022, avec 479 495 unités fabriquées (+6,7 % sur un an, selon des données d’Inovev). Une performance à relativiser, décrypte notre journaliste Simon Chodorge.

10 - L’armée russe déclenche la guerre des ondes

Le brouillage permanent du signal satellitaire de géolocalisation. Voici le jeu auquel se prête la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, selon l’Agence européenne de la sécurité aérienne (Aesa). Entre perturbations de l’activité économique et des moyens de localisation, le brouillage GNSS (Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites) de l’armée russe vise large. Y compris d’un point de vue géographique puisque ces opérations s’étendent bien au-delà de la zone de conflit. Des manœuvres qui touchent le trafic aérien, mais qui déstabilisent aussi les infrastructures télécoms et énergétiques.