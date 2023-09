Arm pourrait atteindre 62 mds de dollars de valorisation

par Manya Saini, Niket Nishant et Laura Matthews

(Reuters) - Le concepteur britannique de puces Arm Holdings devrait atteindre 62 milliards de dollars (58,15 milliards d'euros) de valorisation lors de ses débuts jeudi sur le Nasdaq.

Le cours de l'action du groupe détenu par le conglomérat japonais SoftBank était indiqué à l'ouverture à 58 dollars, largement au-dessus du prix de 51 dollars fixé pour son introduction en bourse (IPO).

La société tablait sur une valorisation de 54,5 milliards de dollars après avoir fixé mercredi soir le prix de son IPO dans le haut de sa fourchette indicative, face à une forte demande.

SoftBank a décidé de remettre en Bourse Arm, retiré de la cote il y a sept ans, depuis que la vente du concepteur de puces à Nvidia pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière.

(Reportage Manya Saini et Niket Nishant à Bangalore et Laura Mathews à New York, avec la contribution de Medha Singh; version française Diana Mandiá)