Arkema se fixe des objectifs environnementaux plus contraignants, scope 3 inclus

Le chimiste français continue de rehausser ses objectifs de réduction de son impact environnemental. Le 7 juillet, Arkema a annoncé deux mesures d’ampleur. D’une part, le groupe ne cible plus, comme annoncé il y a tout juste deux ans, 38% de réduction d’émissions équivalent CO2 à l’horizon 2030 par rapport à 2019, mais une baisse plus marquée de 46%. D’autre part, et c’est une première, cet objectif intègre les émissions de scope 3, qui couvrent les émissions indirectes dans la chaîne de valeur en amont et en aval. Soit les émissions les plus complexes à éviter. Pour tenir ses engagements, le chimiste tricolore évoque un effort d’investissement qui pourrait atteindre un total cumulé de 400 millions d’euros d’ici à 2030. « Nos efforts se situaient à environ 5,5% de notre chiffre d’affaires, l’enveloppe pourrait s’élever jusqu’à 6% », précise-t-on chez Arkema.

Des émissions de scope 1 et 2 limitées à 2 millions de tonnes de CO2 en 2030

