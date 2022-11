Arkema primé pour une colle pour l’emballage souple

Créé en 2006 par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et porté par la Fondation de la Maison de la chimie et France chimie, le prix Pierre Potier récompense chaque année les innovations des entreprises de la chimie en faveur du développement durable. La médaille du prix 2022 est allée à Arkema pour sa colle Purbinder-CX, vendue sous la marque Bostik.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]