Arkema parie sur ses innovations dans la transition écologique pour assurer sa croissance

Thierry Le Hénaff ne voit pas « juste une reprise », mais bien « une accélération ». Le PDG d’Arkema s’est félicité de « résultats exceptionnels », jeudi 24 février 2022 lors de la présentation du bilan annuel, les décrivant « non seulement très au-dessus de 2020, mais sensiblement au-dessus de 2019 », année pré-pandémie. Sur le plan comptable, le chiffre d’affaires a gagné près de 26% en un an, à 9,52 milliards d’euros, l’Ebitda a atteint un niveau record de 1,73 milliard d’euros, soit un bond de 46% par rapport à 2020, tandis que le résultat net a été plus que doublé, à 896 millions d’euros. Ces performances, Thierry Le Hénaff les attribue en particulier à « l’accélération des thématiques liées au développement durable, qui correspondent à notre positionnement et notre innovation ».

1,5 milliard pour les nouveaux produits

[...]