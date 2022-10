Arkema mise sur les CSR pour réduire la dépendance au gaz de son usine de Lannemezan

Le groupe chimique français Arkema a fait le choix des CSR (combustibles solides de récupération) pour réduire la dépendance au gaz de son site industriel à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Deux investissements complémentaires vont être engagés pour un total de 55 millions d'euros, l'un dans la réalisation d'une nouvelle unité thermique, et le second dans la construction d'une unité dédiée de production de CSR. L'ensemble du programme devrait être opérationnel dans le courant du second semestre de 2025.

Les deux projets, complémentaires, seront conduits respectivement en partenariat avec Dalkia (groupe EDF) et avec la société PSI Environnement (14 millions d'euros de chiffre d'affaires, 65 salariés), basée à Lannemezan et spécialisée dans la valorisation de déchets industriels. A la clé, une trentaine d'emplois directs, dont 17 dans l'unité de production de CSR et une douzaine chez Dalkia, pour l'exploitation de la nouvelle chaufferie.

Une nouvelle chaufferie vapeur

