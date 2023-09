Arkema engage 130 millions d’euros à Carling pour réduire l’impact carbone de ses acryliques

Une enveloppe prévue de 130 millions d’euros. C’est ce qu’a annoncé Arkema pour son usine de Carling, en Moselle, le 27 septembre 2023, en parallèle de son nouveau plan stratégique. Malgré l’envergure de l’investissement, soutenu pour une petite partie par France 2030 et l’Union européenne, il ne s’agit pas d’un renforcement capacitaire de ce site qui produit de l’acide et des monomères acryliques. «Cela allie un projet de décarbonation et un projet de compétitivité», décrit Thierry Le Hénaff, PDG du groupe, à propos de cette opération qui consistera à implanter un procédé innovant avec l’objectif de réduire les émissions de CO2 du site de 20% par an à partir de 2026.

