L’industrie 4.0, entendue comme une industrie plus agile et plus résiliente, ne se bâtit pas seule. Pour exister et tenir ses promesses, elle nécessite l’implication d’acteurs très différents issus du monde du digital, de la robotique, du management ou des métiers historiques de l’industrie.

C’est ce qu’illustre le projet aujourd’hui mené au sein de la PME familiale Catoire-Semi. Dans leur atelier, des spécialistes des métiers de la forge et de la fonderie réparent et fabriquent des outillages et des pièces pour l’aéronautique et l’automobile. En effet, les outils de forge ou d’emboutissage s’usent et pour récupérer les formes d’origine, ils sont rechargés avec des produits spécifiques, ce qui nécessite de préchauffer les outillages altérés à des températures comprises entre 300 et 400 degrés.

« C’est une activité extrêmement pénible. Or, jusqu’à aujourd’hui, les rechargements s’effectuent manuellement et de moins en moins d’ouvriers ont envie d’effectuer cette tâche. On les comprend !, témoigne Laure Catoire, présidente de Catoire-Semi. C’est pourquoi notre projet initial, est de robotiser la réalisation de nos rechargements d’outillages. »

Pour ce projet, Catoire-Semi a donc fait appel à un fabricant de robots : Yaskawa, à Voestalpine Bölher pour la fourniture d’aciers et poudres, et à Arkance Systems, qui les accompagne avec ses solutions digitales pour faciliter la fabrication.



La gestion des trajectoires complexes permet de fabriquer correctement tout type de pièces

« On s’appuie sur le logiciel Autodesk PowerMILL, spécialisé en programmation de trajectoires pour les machines-outils et les robots industriels, explique Pierre Lembourg d’Arkance Systems France. Pour cette application, l’utilisateur travaille à partir du scan de la pièce à réparer et du fichier CAO correspondant. Basées sur la comparaison entre ces deux fichiers, les trajectoires de soudure sont alors générées. Concrètement, elles dictent au robot les mouvements à effectuer grâce au post-processeur qui convertit le langage entre le logiciel et le robot ».

« Tout le monde peut acheter un robot. Mais la passerelle, c’est la partie intégration de notre connaissance technique, et l’intégration, il faut la faire avec une bonne technologie et pour de bonnes raisons », estime Laure Catoire.

Et le projet ne s’arrête pas là. Car la solution digitale apportée par Arkance Systems et le robot dont s’est doté Catoire-Semi permettent d’aller plus loin et de réaliser des pièces par fabrication additive. Catoire-Semi s’est donc rapprochée de Voestalpine Bölher, son fournisseur en matériaux de rechargement, pour apporter des fils de soudure dédiés à la fabrication additive. « Il s’agit d’un dépôt de fils de matériaux par technologie de soudure et de fusion laser. C’est une véritable innovation. Et le logiciel qu’apporte Arkance fait partie des outils essentiels pour la mettre en œuvre », souligne David Lecointre, Key Account Manager chez Voestalpine Bölher.

En effet, PowerMILL est la clé du succès pour ce projet lancé par Catoire Semi, tout autant que l’expertise de l’équipe Arkance Systems : « Nous sommes là aussi pour former les équipes et apporter nos conseils. Nos consultants ont plus de 20 ans d’expertise sur la partie additive en particulier, grâce à des collaborations avec des fleurons de l’industrie comme Naval Group, EDF, ou encore Ariane Group », poursuit Pierre Lembourg.

Le projet mené conjointement par Catoire-Semi, Yaskawa, Voestalpine Bölher et Arkance Systems illustre donc à quel point l’alliance de savoir-faire et le partage de valeurs peuvent conduire à des innovations réellement utiles et pleines d’avenir.

Pour Laure Catoire, c’est une évidence : « on a vraiment l’impression d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de notre entreprise, et peut-être de l’industrie ».

