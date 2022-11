ARKANCE SYSTEMS : Cycle de vie des produits : mettez l’accent sur la gestion des données

Aujourd’hui, agilité et qualité sont requises pour assurer la pérennité des industries. Les équipes d’Arkance Systems accompagnent ainsi clients et prospects dans la mise en place de processus de travail parfois complexes. Cela passe par l’analyse du contexte et la compréhension des besoins, l’intégration d’outils de gestion des données techniques d’un produit (PDM), un pilotage de projet adapté, et enfin par la formation du personnel pour des cas d’usage métiers très précis.

Premier revendeur Autodesk en France, Arkance Systems dispose de solutions pour mesurer et piloter la performance sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit. « Il est possible de combiner des logiciels Autodesk On-premise comme Autodesk Vault et des solutions plus étendues Cloud comme le PLM Autodesk Fusion Manage ou la plateforme collaborative Autodesk Docs, explique Maxime Foligné, consultant avant-vente. De plus, des outils cloud comme UpChain permettent de partager, suivre et valider les données d’un produit, depuis sa conception jusqu’à sa mise en production. »

L’alliance de logiciels innovants et de solutions développées sur mesure

Pour les équipements industriels, « nos solutions permettent de centraliser l’information et les données remontées grâce à des capteurs. De quoi effectuer des simulations pour détecter si une pièce doit être changée ou non par exemple. Autodesk propose des logiciels dédiés et ensuite nous sommes capables avec notre service de développement de personnaliser les outils des industriels ou de proposer des compléments logiciels de notre gamme Holixa », poursuit Maxime Foligné.

Parmi eux, Publisher4VLT permet d’automatiser la publication habituellement chronophage de fichiers de visualisation 2D/3D en fichiers aux formats PDF, DXF, SAT, STEP ou encore en bitmap, et ce directement depuis l’outil de gestion de données Autodesk Vault Professional. Autre produit, Holixa ERP Connector4VLT un outil de connexion d’Autodesk Vault aux progiciels de gestion d’entreprises clients synchronisant les données de ces deux outils. Des logiciels maison développés pour être de vrais accélérateurs de performance donc.

www.arkance-systems.fr/

Contenu proposé par ARKANCE SYSTEMS