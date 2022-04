Arianespace décroche un contrat historique avec Amazon

Bonne nouvelle pour l’industrie spatiale européenne : Amazon toque à la porte d’Arianespace. Le contrat passé avec le géant américain, dévoilé mardi 5 avril, prévoit un total de 18 lancements via le lanceur Ariane 6 dans le but de garnir sa constellation Kuiper constituée de 3236 satellites en orbite basse. « C’est le plus important contrat que nous ayons jamais signé », s’enthousiasme Stéphane Israël, le PDG d’Arianespace, dans un communiqué. Son montant n’a toutefois pas été précisé.

