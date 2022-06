Ardagh va agrandir La Ciotat

Le marché de la canette poursuit son expansion. Pour faire face à la demande sur les segments traditionnels et nouveaux, en particulier en Europe du sud-ouest et au Moyen-Orient, Ardagh Metal Packaging (AMP), la filiale emballage métallique d’Ardagh, annonce l’accroissement des capacités de production de son usine de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Si le groupe d’origine irlandaise souligne que cet investissement « significatif » s’inscrit dans un programme d’expansion mondial de plus de 2 milliards de dollars, il ne précise pas son montant. Tout juste indique-t-il qu’il est soutenu par Bpifrance et Sud Attractivité, le véhicule financier de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’opération s’accompagnera de la création de 80 postes, qui compléteront les 190 emplois actuels.

