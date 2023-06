ARCHERY STRATEGY CONSULTING : Une spécialisation sectorielle à forte valeur ajoutée

Fort de sa spécialisation, Archery déploie ses équipes au sein de missions stratégiques et opérationnelles à forte valeur ajoutéepour des grands groupes internationaux et des ETI de ces secteurs, ainsi que pour les fonds de Private Equity. Entretien avec son Président, Stéphane Albernhe.

Quel est le positionnement d’Archery Strategy Consulting ?

Stéphane Albernhe : Le positionnement sectoriel d’Archery fait partie intégrante de la stratégie du cabinet, et ce depuis sa création en 2013. Cette spécialisation nous a permis de développer une véritable expertise, reconnue par nos clients, qui permet au cabinet de marquer sa différenciation. En termes de missions et de problématiques abordées, nous nous positionnons sur des missions à fort contenu stratégique (plans stratégiques produits et services, positionnement sur la chaîne de valeur, processus de planification stratégique, M&A…) et à fort impact opérationnel (conduite des grands Projets/Programmes, plans de performance opérationnelle, Post-Merger Integration, réduction de coûts…).

Quelle est la proposition de valeur de votre cabinet ?

Stéphane Albernhe : Du fait de notre spécialisation sectorielle, nous avons pu développer des méthodologies outillées adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Le fort niveau de valeur ajoutée de notre cabinet réside dans l’expérience de ces méthodologies qui ont été éprouvées durant les 10 dernières années, notamment sur les problématiques de conduite des grands Projets/Programmes. Nous avons également renforcé notre expertise avec la création d’une filiale digitale, Archery Data & Analytics, qui vient en appui avec ses expertises d’analyse Big Data et le développement de solutions digitales déployées dans le cadre de nos missions.

Quels sont les grands enjeux de vos filières ?

Stéphane Albernhe : L’ensemble de nos secteurs font face à des enjeux forts de montée en cadence et de compression de temps de cycle. Ces tendances s’expliquent notamment par la reprise du trafic aérien qui a redynamisé l’industrie aéronautique, l’augmentation des besoins en équipements et en services dans la Défense et les engagements pris par l’État français dans les domaines du Nucléaire et des énergies renouvelables. La décarbonation est également un enjeu qui va croissant pour l’ensemble de nos clients. Enfin, nous notons une demande croissante d’éclairages sur la filière Hydrogène, tant stratégiques, que sur les modèles d’affaires.

