ArcelorMittal ouvre un second digital lab dans la vallée de la Fensch

ArcelorMittal évoque un symbole du renouveau de la sidérurgie dans la vallée de la Fensch. Le géant de l’acier a inauguré, le 9 février 2022 à Uckange (Moselle), son second digital lab, en présence de Matthieu Jehl, directeur-général d’ArcelorMittal France, David Glijer, directeur de la transformation digitale d’ArcelorMittal France et Jean Rottner, président de la région Grand Est.

Le laboratoire lorrain a pris ses quartiers à quelques kilomètres du site de Florange (Moselle), dans les anciens grands bureaux d’une usine sidérurgique rénovés pour 4,8 millions d’euros hors taxe par la communauté d’agglomération du Val de Fensch. Ce centre se positionne comme complémentaire de son homologue de Dunkerque (Nord) inauguré le 6 juillet 2021. Le premier est spécialisé dans la maintenance, la qualité et l’intelligence artificielle. Le second dans l’énergie, la sécurité et l’environnement.

[...]